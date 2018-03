Banche, Abi: bene i mercati Ue nel 2017, più crediti e giù Npl -2

Roma, 10 mar. - Anche per quanto riguarda specificamente i gruppi bancari italiani i dati confermano che il processo di recupero verso la situazione precrisi è ben avviato. Questo processo è favorito dalla ripresa del contesto economico nazionale, dalla riduzione dei rischi e della complessità del contesto all`interno del quale operano i gruppi italiani. Nel complesso, anche per le banche italiane i dati del 2017 risultano i migliori dall`avvio della crisi, con il Roe, misurato al netto delle componenti di reddito straordinarie, che si colloca intorno al 4%, in forte recupero dopo le perdite del 2016.

Questi risultati sono frutto, da un lato, degli sforzi di efficientamento delle strutture e di riduzione dei costi di amministrazione che hanno più che compensato la flessione dei ricavi e, da un altro lato, della cospicua contrazione delle rettifiche su crediti, a sua volta indotta dalla riduzione dei flussi in ingresso di nuovi crediti deteriorati e dall`elevato livello delle coperture sugli Npl.

A favore dei conti dei gruppi bancari operanti in Italia va anche il sensibile miglioramento della qualità dell`attivo, con l`Npl ratio lordo che, tenendo anche conto delle operazioni di cessione delle sofferenze annunciate e in fase di completamento, è sceso di circa 3,5 punti percentuali nell`anno, collocandosi, su base aggregata, al 13,6% a fine 2017 (in termini netti l`indice risulta inferiore al 7%).

(Segue)