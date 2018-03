M5s, Anzaldi (Pd): Casalino attacca giornalisti, Di Maio condivide?

Roma, 10 mar. - "Rocco Casalino, il capo della comunicazione del Movimento 5 stelle che sarà pagato con i soldi della Camera dei deputati, durante l'incontro con i neoparlamentari ha attaccato la stampa e insultato i giornalisti. Di Maio era presente e non ha detto nulla: quindi condivide? Sono passate quasi 24 ore da quella riunione e non c'è stata alcuna smentita o presa di distanza. Vuol dire che il leader M5s la pensa come il suo più stretto collaboratore?". Lo scrive su facebook Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico.

"Che ne pensano - prosegue Anzaldi - Scalfari, Pif, Travaglio? Che ne pensano tutti quei giornalisti che in queste ore ci spiegano che appoggiare il governo del leader M5s sarebbe nientemeno che un atto di responsabilità? Che ne pensa chi ha assecondato la pagliacciata della lista dei ministri senza governo? Ecco cosa Casalino avrebbe detto nella riunione appositamente convocata con i nuovi parlamentari M5s: 'I giornalisti sono cattivi, il loro fine è danneggiarci, non avete bisogno di rapportarvi con loro, partecipano alla campagna elettorale in modo spudorato, non serve a nulla parlare con loro, non abbiamo più bisogno di giornali e tv'. Dopo il trattamento che è difficile considerare ostile riservato al Movimento 5 stelle in questa campagna elettorale dalla stampa e dalle tv, queste parole rappresentano il colmo".