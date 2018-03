Brunetta: dialogo con Pd e M5s su Def e presidenze Camere

Roma, 10 mar. - "Il centrodestra ha vinto le elezioni ed è l'unica forza politica con un programma, approvato col 37 per cento dei consensi, che mettiamo al centro del dibattito". Così Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che in un'intervista ad "Avvenire" apre il dialogo a tutto campo, "non solo Pd, anche M5s. E se si parte dai programmi, più che dalle formule, si scopre che ci sono molte più cose che uniscono". Il Def, auspica, "da problema può diventare opportunità".

Ma un nuovo governo è ancora lontano. "Certamente, ma all'insediamento delle Camere queste già svolgono una funzione di indirizzo e il Def può diventare incubatore della maggioranza. Il centrodestra non avendo i numeri per fare da solo si pone a centrocampo, e dice: 'Questo è il nostro programma. Discutiamo'", spiega.

Prima c'è l'elezione dei presidenti delle Camere. Al Senato il centrodestra, al ballottaggio, può fare da solo... "Anche lì, avessimo avuto la maggioranza assoluta avremmo ripetuto gli atteggiamenti, forse miopi, del centrosinistra, che quando ha potuto, ha sempre preso tutto. Ma è un'occasione da non sprecare nei confronti del Paese, pari pari come il Def", osserva l'esponente di Fi.

"Come hanno detto sia Berlusconi che Salvini si deve partire dal risultato delle elezioni: non c'è una una forza che ha i numeri da sola, ma c'è una coalizione che ha vinto. Per questo serve il dibattito sul Def e il dialogo per le presidenze delle Camere". Sta proponendo un governo di minoranza con l'astensione degli altri? "Le vie del Signore sono infinite - risponde Brunetta -: nella storia repubblicana ci sono stati governi di minoranza con l'astensione di tutti gli altri o quasi; governi con appoggi esterni di tutti gli altri o quasi. Le formule possono essere le più varie purché si agisca alla luce del sole, e partendo dagli interessi del Paese: la ripresa della produttività, l'occupazione giovanile, i conti pubblici, la sicurezza, la povertà".