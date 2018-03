Tim, da Calenda 2 lettere: chiarire tagli fornitori e call center

Roma, 10 mar. - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha messo sotto i riflettori le politiche degli acquisti di Tim. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Calenda ha inviato negli ultimi giorni due lettere all`amministratore delegato di Telecom, Amos Genish, chiedendo chiarimenti urgenti sui contratti economici con i fornitori di servizi.

"Il timore espresso dal Governo è quello di condizioni al ribasso sempre più dure - riferisce il quotidiano - anche ricorrendo ad aziende straniere, con possibili contraccolpi negativi sull`occupazione in Italia". Lunedì i sindacati di categoria, preoccupati, avevano chiesto un incontro urgente al Mise.

Nella lettera inviata ieri a Genish, riporta il Sole 24 Ore, il ministro dello Sviluppo economico "fa riferimento proprio alle revisioni contrattuali richieste alle principali aziende impegnate nella manutenzione e costruzione della rete di accesso. Calenda, specificando di non volere interferire nelle dinamiche commerciali del gruppo, riporta i rischi riferiti dai sindacati per un settore che impegna 20mila tecnici qualificati e attiva 25mila posti nell'indotto".

Calenda, che in queste settimane insieme con il comitato di Palazzo Chigi dovrà anche definire il provvedimento sull'eventuale multa per il golden power, "sembra temere in modo particolare possibili nuove gare a ribasso che il management di Tim sarebbe in procinto di avviare con il possibile coinvolgimento di fornitori stranieri (francesi e cinesi) - aggiunge il giornale - non operanti in questo settore e senza dipendenti in Italia". Il ministro chiede che tutto avvenga nel rispetto delle leggi e con un riscontro urgente. A questa lettera ne era preceduta un'altra pochi giorni fa, con riferimento al settore dei call center.