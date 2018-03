Tim convoca assemblea 24/4, scattano 10 giorni per proposte Elliott

Roma, 10 mar. - Tim ha pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea fissata il 24 aprile. L'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio ed eleggere il collegio sindacale. Scattano dunque i dieci giorni di tempo entro i quali il fondo Elliott, entrato nel capitale di Tim, potrà chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, compreso la revoca di alcuni consiglieri di Vivendi.

Ieri, il fondo Elliott ha ribadito che comunicherà l'ammontare della propria partecipazione in Telecom Italia "se e quando richiesto dalla normativa italiana". Il limite oltre i quali scatta l'obbligo di comunicazione per la legge italiana è il 5% per i fondi di investimento.