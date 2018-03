Gb, spia russa avvelenata, Rudd convonca riunione emergenza

Roma, 10 mar. - La ministra degli Interni britannica Amber Rudd presiederà oggi pomeriggio alle 15 una riunione del comitato Cobra a Salisbury per ricevere aggiornamenti sulle indagini della polizia sul caso dell'attacco con gas nervino ai danni di Sergei Skripal, ex spia russa passata al nemico.

Inoltre da ieri circa duecento militari britannici sono stati schierati nella città del sud ovest dell'Inghilterra, per collaborare all'indagine della polizia. Secondo l'Independent unità dell'esercito, della Raf e della marina verranno schierate insieme a esperti di guerra chimica, biologica, radiologica e nucleare.

Sergei Skripal, 66 anni, ex spia russa passata al nemico, e sua figlia Yulia, 33 anni, rimangono in condizioni critiche in ospedale dopo essere stati esposti a una sostanza tossica nella città del Wiltshire la scorsa domenica. I due restano in coma, ma sono stabili, mentre Nick Bailey, uno dei primi agenti di polizia accorsi sulla scena, sta meglio, si siede e riesce a parlare, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva. Circa 21 persone sono state curate dai sanitari, secondo Kier Pritchard, commissario capo della polizia del Wiltshire.