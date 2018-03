Intel valuta acquisto di Broadcom (Wsj) -2

New York, 10 mar. - Intel non ha voluto commentare i rumor. "Detto questo", ha spiegato alla Cnbc, "abbiamo fatto acquisizioni importanti negli ultimi 30 mesi - inclusi Mobileye e Altera - e la nostra attenzione è dedicata all'integrazione di queste società e a renderle di successo per i nostri clienti e per i nostri soci".

Intanto, dopo avere fatto pressing sui legislatori Usa e dopo avere fornito al Cfius delle rassicurazioni (tra cui investimenti in Usa per 1,5 miliardi di dollari), Broadcom ha fissato al 23 marzo la data per il voto dei suoi soci sul trasferimento in Usa del suo domicilio (annunciato in pompa magna dall'azienda insieme al presidente Usa Donald Trump lo scorso novembre, giusto prima del lancio dell'Opa su Qualcomm). La data scelta cade a metà dell'analisi del Cfius e prima dell'assemblea dei soci di Qualcomm, slittata al 5 aprile. L'ultima mossa di Qualcomm è vista come un modo dell'azienda di circumnavigare i tentativi degli Usa di difendere Qualcomm e con l'azienda anche l'infrastruttura tecnologica del Paese, in primis la rete 5G in via di sviluppo.

Non appena il Wsj ha diffuso la sua indiscrezione, il titolo Intel ha perso quota nel dopo mercato a Wall Street, dove la seduta era finita in rialzo del 2,86% a 52,19 dollari. Le azioni Qualcomm sono rimaste poco mosse rispetto al prezzo di chiusura a 63,03 dollari (+1,96%). Il titolo Broadcom ha corso del 4% nell'after-hours dopo una giornata terminata in rialzo del 2,77% a 253,78 dollari.