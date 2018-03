Intel valuta acquisto di Broadcom (Wsj)

New York, 10 mar. - A rovinare i piani di Broadcom per prendere il controllo di Qualcomm ci potrebbe essere non solo il governo americano ma anche Intel. Il più grande produttore al mondo di chip, scrive il Wall Street Journal, starebbe valutando una serie di acquisizioni tra cui c'è anche il rivale di Singapore, che ha lanciato un'Opa ostile sul competitor americano. L'impressione è che Intel teme la possibile fusione tra Broadcom e Qualcomm, da cui nascerebbe un rivale ben più grande.

Su quella transazione da 117 miliardi di dollari ha acceso in settimana un faro il governo Usa attraverso il Committee on Foreign Investment americano (Cfius). Si tratta di un panel presieduto dal segretario al Tesoro che monitora gli investimenti stranieri negli Stati Uniti e che in passato ha bloccato vari takeover di società americane da parte di gruppi stranieri. Cfius ha ordinato a Qualcomm di posticipare di un mese l'assemblea dei suoi soci, prevista il 6 marzo, in modo tale da valutare i rischi alla sicurezza nazionale Usa che l'acquisizione da parte di Broadcom potrebbe avere.

Chiaramente Intel spera che le mire espansionistiche di Broadcom falliscano altrimenti la sua leadership potrebbe essere intaccata. Nel caso in cui il produttore di microprocessori con sede a Singapore sembri il favorito, scrive il Wsj, Intel potrebbe farsi avanti lanciato un'Opa sulla stessa Broadcom. Le fonti del quotidiano finanziario hanno spiegato che non è affatto detto che una tale offerta sia lanciata. Tra l'altro, la complessità e la dimensione di una tale combinazione sarebbero enormi. Attualmente Broadcom ha una capitalizzazione di 104,2 miliardi di dollari contro quella di 243,6 miliardi di Intel e quella di 93,3 miliardi di Qualcomm.

