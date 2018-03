Elezioni, Di Maio: da racconto media non si capisce cosa succede

Roma, 10 mar. - "Voglio raccontarvi quello che sta succedendo in questi giorni perchè nel racconto che offrono i media non si sta capendo tantissimo". Luigi Di Maio in un video su facebook si rivolge direttamente ai suoi elettori e simpatizzanti per dire la sua sulla fase post voto.

Ed ecco i chiarimenti del candidato premier M5S: "Prima di tutto: è ancora in carica il governo Gentiloni e i nuovi parlamentari non si sono ancara insediati, bisognerà aspettare il 19 marzo. Quando si insedieranno, il 23 marzo, inizieranno le votazioni per le presidenze di Camera e Senato...".