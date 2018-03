M5S, Di Maio: presenteremo proposte su Def e vedremo chi ci sta

Roma, 10 mar. - "Partiremo dai temi che stanno a cuore agli italiani e su questi siamo pronti a discutere e trovare convergenze con tutte le forze politiche nel solo interesse dei cittadini: la prima occasione utile sarà il 10 aprilecon la presentazione del Def che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta del Parlamento, quindi il gruppo del M5s sarà determinante, abbiamo già le idee chiare e una proposta che renderemo nota nei prossimi giorni, dentro ci saranno i nostri prunti programmatici per il paese, su quella vogliamo discutere in maniera trasparente e vedere chi ci sta". Così Luigi Di Maio, candidato premier M5S, in un video su facebook