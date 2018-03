M5s, Di Maio a elettori: forti perchè rendiamo conto solo a voi

Roma, 10 mar. - "Saranno momento intensi e io vi aggiornerò personalmente su tutti i passaggi" che dovremo affrontare, "siamo forti perchè dobbiamo rendere conto solo a voi che ci avete dato questa enorme forza e a nessun altro. Da me avrete sempre la massima trasparenza e la massima onestà". Luigi Di Maio in una diretta facebook si rivolge agli elettori del Movimento confermando la linea già assunta ieri nella prima riunione con i neoletti al Parlamento: la comunicazione non deve essere mediata dalla stampa ma deve essere diretta.