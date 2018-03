Di Maio: se fanno un governo tutti contro M5s sarà loro fine

Roma, 10 mar. - "In questo momento il M5S è determinante, un governo senza i 5 stelle non si può fare, tutti dovranno parlare con noi, a meno che non decidano, e sarebbe un clamoroso insulto alla democrazia e ai cittadini, di fare un governo con tutti contro di noi, ma in quel caso prepariamo i pop corn perchè sarebbe la loro fine". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su facebook.

Il candidato premier M5S ha ribadito che "responsabilità è la parola che abbiamo pronunciato durante tutta la campagna elettorale, abbiamo sempre detto che non vogliamo lasciare il paese nel caos e nell'instabilità creati da una legge elettorale che i partiti hanno la responsabilità di aver votato, pur sapendo che avrebbe generato questo anzi proprio per questo l'hanno votata, per arginare la nostra formazione, ma non gli è andata bene, non gli è andata come si aspettavano".