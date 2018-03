Di Maio: su presidenze Camere pretendiamo riconoscimento M5S primo

Roma, 10 mar. - Per l'elezioni dei presidenti delle Camere "noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza politica del paese". Lo ha detto Luigi Di Maio in un video su facebook.

"Abbiamo già fatto un incontro con in nostri portavoce e siamo veramente tantissimi, oltre 330 tra le due Camere, abbiamo praticamente triplicato la nostra forza parlamentare solo grazie alla fiducia che ci avete dato.