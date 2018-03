Merkel e Macron rinunciano a proposte comuni su riforma eurozona

Roma, 10 mar. - La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno deciso di rinunciare ad avanzare proposte comuni per riformare l'eurozona fin dal prossimo vertice Ue. "La questione è cancellata", scrive il settimanale Der Spiegel nell'edizione in uscita, citando alcuni funzionari Ue che preparano il COnsiglio europeo del 22-23 marzo, "non ci sarà nulla da annunciare".

A dicembre scorso Merkel e Macron avevano prospettato l'idea di presentare al vertice di marzo un piano comune. Il motivo del rinvio è da addebitare alle protratte trattative per la formazione di un governo di grande coalizione in Germania, che "hanno tenuto occupati tutti i livelli dell'amministrazione federale, impedendo loro di occuparsi del futuro dell'Eurozona".

Il ritardo è particolarmente mal accolto a Parigi, dove il presidente francese ha fatto delle riforme in Europa uno dei cavalli di battaglia della sua politica. Oltretutto, dopo il voto europeo del maggio 2019 Macron intende far valere tutto il peso della Francia per occupare alcuni posti chiave, dalla leadership della Commissione fino alla guida della Bce.