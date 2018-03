Epifani: sconfitta sinistra parte da legge Fornero e caos esodati

Roma, 10 mar. - "Il divorzio tra la sinistra e quella che un tempo si chiamava la classe operaia si è consumato sulla legge Fornero, sull`aumento dell`età, sugli esodati, sulle condizioni di vita reale dei lavoratori". Lo dice in un'intervista a Repubblica Guglielmo Epifani, che è stato leader della Cgil, poi segretario del Pd da cui si è staccato per partecipare alla fondazione di Liberi e Uguali. È stato rieletto in Parlamento grazie alla spartizione dei troppi voti presi dal M5S in Sicilia, uno degli effetti perversi del Rosatellum.

"Quel che colpisce è la simmetria tra il voto al Pd e quello a Leu: dove va meglio il Pd, va meglio anche Leu; dove il Pd precipita, anche Leu precipita - spiega Epifani -. La sinistra prende i voti nei centri, la Lega e in Cinque Stelle nelle periferie. Vuol dire che raccogliamo il voto ideale ma non una condizione sociale".

"Un po` di autocritica sarebbe insufficiente: siamo di fronte alla conclusione di un processo nel quale il senso di responsabilità ha portato la sinistra a prendere decisioni che via via hanno segnato il rapporto con i ceti popolari. Lo spartiacque, a mio avviso, è rappresentato dall`approvazione della legge Fornero, prima ancora che il Jobs Act. È lì che si consuma il divorzio - osserva l'ex leader Cgil -. E non è un caso che sulla legge Fornero, Salvini vi abbia costruito la sua campagna elettorale mentre la questione del lavoro è rimasta ai margini delle disputa. È stato, quello della legge Fornero, un grave errore perché si è rotto lo schema che teneva insieme il senso di responsabilità, l`appartenenza ideologica e la condizione sociale proprio mentre si affievoliva il rapporto tra i ceti popolari e le reti sociali".