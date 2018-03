Francia, congresso FN, Marine Le Pen oggi svelerà nuovo nome

Parigi, 10 mar. - "Il Front national ha cambiato natura, bisogna che questo cambiamento di natura si rispecchi in un cambiamento del nome". Marine Le Pen, leader della destra nazionalista francese, è determinata a ribattezzare il partito fondato dal padre nel 1972. "Circolano diversi nomi ma io ne ho soltanto uno in testa", aveva detto a metà febbraio, e oggi, nel suo discorso di chiusura del Congresso del partito, svelerà finalmente la sua idea.

"Siamo un nuovo movimento che ha per vocazione di consolidare una base", ha ripetuto Marine Le Pen, riconoscendo così le ragioni del suo ex braccio destro, Florian Philippot, che adesso ha fondato il partito "Les Patriotes", sottraendolo così a Marine. Anche il nome "Front", da solo, non piace più alla presidente, che lo trova "militaresco". Bocciata anche la proposta di Gilbert Collard, per "Les Nationaux". Il più gettonato dagli osservatori resta a questo punto "Rassemblement national", fusione di "Front national" e "Rassemblement bleu marine".

Contro tutto e tutti tuona intanto Jean-Marie Le Pen, fondatore del partito e padre di Marine, con la quale ormai è in rotta di collisione totale: il cambio di nome, a suo parere, non è altro che un "tradimento" e un "suicidio politico". "Il nome di un movimento è anche una parte della sua sostanza, la sua anima, e nessuno ha il diritto di cancellarlo", ha dichiarato il quasi novantenne politico francese. (fonte afp)