Macron in India per "suggellare un patto forte" con Nuova Delhi

Nuova Delhi, 10 mar. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dato il via oggi alla sua visita di stato in India con l'ambizione di "suggellare un patto forte" con il gigante asiatico, del quale Parigi vorrebbe diventare il partner privilegiato in Europa. Arrivato ieri sera a Nuova Delhi, il presidente francese, accompagnato dalla moglie Brigitte, è stato accolto al palazzo presidenziale dal premier Narendra Modi.

Questa prima visita in India ha l'obiettivo di "suggellare per i decenni a venire un patto forte tra le nostre due democrazie", ha dichiarato il capo di stato francese nel corso della cerimonia ufficiale. Macron ha reso poi omaggio al memoriale del Mahatma Gandhi dove ha deposto una corona di fiori. Nel corso di questi tre giorni di visita, Macron si mostrerà molto in pubblico con Narendra Modi, con il quale, secondo l'Elieeo, "intrattiene una relazione personale di fiducia".

