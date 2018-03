Tillerson annulla il suo programma a Nairobi: non si sente bene

Nairobi, 10 mar. - Il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, in viaggio in Africa, ha annullato tutti i suoi appuntamenti di oggi a Nairobi perché "non si sente bene", come ha fatto sapere la delegazione americana.

"Il segretario di Stato non si sente bene dopo due lunghe giornate di lavoro su questioni importanti come la Corea del Nord e ha annullato gli appuntamenti del giorno", ha dichiarato il sottosegretario di stato Steve Goldstein. Tillerson avrebbe dovuto assistere a un evento nel quadro del programma di aiuti americani ai malati di Aids in Africa. Avrebbe dovuto anche assistere a una cerimonia per il 20esimo anniversario degli attentati contro l'ambasciata degli Stati uniti nella capitale kenyana e a Dar es-Salaam, capitale economica della Tanzania, costati la vita a 224 persone nell'agosto 1998.

Il segretario di Stato Usa è arrivato mercoledì in Etiopia e, dopo un passaggio a Gibuti venerdi mattina, è giunto ieri pomeriggio in Kenya. Lunedì si recherà in Ciad e martedì in Nigeria. (fonte afp)