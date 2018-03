Usa, presa d'ostaggi in ospizio veterani, uccise tre donne

Roma, 10 mar. - Si è conclusa in tragedia l'irruzione di un uomo armato in un ospizio per veterani di guerra in California. Dopo essersi asserragliato nel tardo pomeriggio di ieri per oltre un'ora all'interno della Veterans Home of California-Yountville nella Napa Valley, l'uomo ha ucciso tre ostaggi e poi si è tolto la vita. Le vittime sono tre donne, tutte e tre membri del personale dell'istituto, che ospita circa un migliaio di veterani.

Secondo la stampa locale, il San Francisco Chronicle, l'autore della strage, un veterano di guerra di 36 anni, aveva una collana di proiettili attorno al collo e alla vita e imbracciava un fucile. (fonte afp)