Usa: Florida, governatore firma legge su armi -2

New York, 10 mar. - La legge prevede l'innalzamento dell'età minima legale per l'acquisto di fucili (da 18 a 21, con qualche eccezione); impone un periodo di attesa di tre giorni prima che una persona possa completare l'acquisto di un'arma; mette al bando bump stocks (dispositivi che trasformano le armi semiautomatiche in automatiche); crea un nuovo sistema con cui le forze dell'ordine possono chiedere a un giudice di vietare temporaneamente l'acquisto di armi da parte di chi è considerato a rischio. La proposta di legge prevede anche lo stanziamento di 400 milioni di dollari a programmi per la sicurezza nelle scuole e per servizi dedicati alla salute mentale. La legge ratificata dal governatore della Florida crea inoltre un programma volontario volto ad armare membri di staff scolastici che completano un determinato training e che superano varie valutazioni; ne sono esclusi coloro la cui mensione è unicamente l'insegnamento.

"So che non c'è nulla che potremmo mai fare per alleviare il dolore", ha detto Scott rivolgendosi alle famiglie durante la cerimonia. "Ma sappiate che attraverso l'approvazione di questa legislazione, lo Stato della Florida onorerà per sempre" le vittime, che "non saranno mai dimenticate".