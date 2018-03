Usa: Florida, governatore firma legge su armi

New York, 10 mar. - Il governatore della Florida, Rick Scott, ha firmato la legge che introduce quelle che per lo Stato rappresentano le prime restrizioni significative sulle armi da fuoco in tre decenni. La sua mossa è arrivata quasi un mese dopo la sparatoria in una scuola di Parkland, dove un 19enne ha aperto il fuoco uccidendo 17 persone nel giorno di San Valentino.

Scott, un repubblicano con mire al Senato Usa, ha spiegato che per arrivare alla firma ha tenuto conto di tre fattori: se il provvedimento avrebbe migliorato la sicurezza nelle scuole, se avrebbe fornito maggiori finanziamenti per la cura di disturbi mentali e se avrebbe consentito di poter distinguere tra chi è idoneo ad acquistare le armi e chi no. "La risposta a tutte e tre le questioni è stata s". Ecco perché firmo la legislazione", ha dichiarato il governatore facendo contente le famiglie degli studenti rimasti uccisi in una delle peggiori stragi dentro una scuola Usa.

In settimana ambo le aule del Parlamento statale avevano approvato la legislazione bipartisan, sostenuta soprattutto dal Gop. Insoddisfatti molti democratici, che avrebbero voluto anche un divieto sull'acquisto di fucili d'assalto e caricatori ad alta capacità. Delusa, per ovvie ragioni, la National Rifle Association, la potente lobby pro armi convinta che parti della legge violano il Secondo emendamento (quello che riconosce il diritto di possedere armi).

