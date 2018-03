Usa, Assolombarda porta 15 aziende in missione a Chicago

New York, 9 mar. - Dal 12 al 15 marzo a Chicago si terrà una missione imprenditoriale promossa da Assolombarda e dal suo Gruppo Giovani Imprenditori con l'obiettivo di costruire collaborazioni, favorire un trasferimento tecnologico e creare nuove opportunità di business tra le imprese italiane e quelle americane. La missione coinvolge 15 aziende associate ad Assolombarda nei settori dell'arredamento e del design, del food e della moda.

La missione a Chicago segue l'incontro avvenuto a Milano nel luglio 2017 tra una delegazione della municipalità di Chicago alla presenza del sindaco della città dell'Illinois, Rahm Emanuel, e il Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda. In quella occasione sono state esposte alle pmi lombarde le opportunità offerte dal mercato del Midwest e dalla città di Chicago.

Il 2018 segna anche i 45 anni di gemellaggio tra Milano e Chicago: una data che Assolombarda ha voluto celebrare portando Milano a Chicago. L'incontro sarà anche l'occasione per il centro studi di Assolombarda, tra i partecipanti della delegazione italiana, per analizzare il "modello Chicago", quale esempio di città globale, per misurare l'attrattività e la competitività di Milano nel confronto con i benchmark internazionali.

"Food, design & arredo e fashion - afferma Mattia Macellari, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda - sono i settori in cui l'export italiano verso gli Stati Uniti può avere ampi spazi di crescita: le stime dicono che entro il 2022 il design & arredo potrebbe accrescere le sue esportazioni del 38% (arrivando 409 milioni), il food del 15% (sfiorando gli 800 milioni) e il settore abbigliamento del 36% (per un totale di 836 milioni di euro)".

