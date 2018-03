Poste hack 7, il futuro dei pagamenti mobili e digitali

Roma, 9 mar. - Poste Italiane apre il cantiere della ricerca per disegnare il futuro dei pagamenti mobili e digitali. Torna Poste Hack, edizione numero 7, la maratona tecnologica dei talenti che si cimenteranno nella progettazione di soluzioni di pagamento digitale. La manifestazione è in programma al Talent Garden (via Arcivescovo Calabiana 6) fino all'11 marzo.

Ad aprire la tre giorni una tavola rotonda alla quale parteciperanno giovani imprenditori, esperti del mondo digitale e i vertici delle principali aziende del settore: Valeria Portale, responsabile Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di Milano, Marco Porcaro, amministratore delegato e cofounder di Cortilia; Barbara Covili, country manager di Mytaxi Italia, Bruno Degiovanni, vice president Digital Payments Western Europe Mastercard, Davide Dattoli, amministratore delegato di Talent Garden; chiuderà i lavori Marco Siracusano, Head of Pagamenti, Mobile e Digital di Poste Italiane e amministratore delegato di Postemobile.

Negli spazi dell' "officina" digitale di Poste Hack lavoreranno team formati da web designer, analisti di marketing, programmatori e appassionati di tecnologia. I progetti verranno valutati da una giuria che decreterà il vincitore nel pomeriggio di domenica 11.

Ci sarà uno spazio dedicato anche ai giovanissimi. Sabato 10 marzo, bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni - insieme ai loro genitori - parteciperanno a Poste Coding Generation per imparare tecniche di programmazione informatica per realizzare giochi e animazioni.

Il Talent Garden Calabiana è il campus più grande del network di Talent Garden, uno spazio di co-working nato in una ex tipografia e oggi punto di riferimento per la community di innovatori di Milano. (Segue)