Usa, Assolombarda porta 15 aziende in missione a Chicago -2

New York, 9 mar. - Macellari spiega che, con l'organizzazione di questo "viaggio di business, Assolombarda vuole raggiungere due obiettivi: creare opportunità concrete di business per le imprese partecipanti ai B2B e costruire un legame tra il centro studi di Assolombarda con la città di Chicago per attivare una collaborazione non solo sul fronte numerico ma anche tra best practice volte a favorire lo sviluppo economico e territoriale di queste due città, gemellate dal lontano aprile 1973, perchè diventino sempre più protagoniste dello scenario mondiale".

Parteciperà alla missione anche Fi Group International, attraverso la sua divisione Food, che presenterà a Chicago alcune produzioni casearie di nicchia. La missione è stata organizzata con la collaborazione di Francesca Parvizyar e Joseph Monastero, co-chair della Commissione Milano della Sister Cities International.

"Negli Stati Uniti - sottolinea Parvizyar - mai come adesso si ha fame d'Italia e per noi, che da tanti anni portiamo in Usa il meglio dell'Italia, è una grandissima gioia. Oggi gli Stati Uniti rappresentano davvero il luogo ideale per valorizzare al massimo le aziende italiane. Il nostro Made in Italy è parte integrante della cultura del bello che gli americani ricercano. Questa missione nata a Milano dopo la visita del sindaco Emanuel è una ulteriore dimostrazione del grande rapporto creatosi negli anni tra le eccellenze italiane e la città di Chicago".