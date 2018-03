Corea del Nord: Xi d'accordo con Trump su mantenimento sanzioni

New York, 9 mar. - Il presidente cinese Xi Jinping è d'accordo con quello americano Donald Trump: la pressione sulla Corea del Nord esercitata dalla comunità internazionale attraverso le sanzioni deve continuare "fino a quando" il leader nordcoreano Kim Jong Un "non fara passi tangibili verso una denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile". E' quanto emerso da una telefonata avvenuta oggi tra i due leader. Stando a quanto comunicato dalla Casa Bianca in una nota, il presidente Usa ha espresso la speranza che Kim Jong Un "possa scegliere una strada più promettente per il futuro della Corea del Nord".