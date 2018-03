Usa: 7 anni di carcere per imprenditore pharma 'più odiato'

New York, 9 mar. - L'imprenditore farmaceutico "più odiato" degli Stati Uniti è stato condannato a sette anni di carcere. Martin Shkreli - diventato tristemente famoso, e per questo odiato, per avere aumentato del 5.000% il prezzo di un farmaco utilizzato per curare il cancro e l'Aids - dovrà anche pagare una multa da 75.000 dollari.

Il tempo che dovrà trascorrere dietro le sbarre è inferiore ai 15 anni richiesti dall'accusa ma decisamente superiore ai 12-18 mesi a cui puntavano i legali del 34enne. "Poteva andare peggio", ha detto il suo avvocato di punta aggiungendo: "E' difficile cantare vittoria quando una persona finisce in carcere" ma secondo lui il giudice che ha emesso la sentenza è stato "bravo".

Lo scorso agosto, l'imprenditore era stato dichiarato colpevole di frodi finanziarie da cui erano stati colpiti alcuni clienti dei suoi ormai defunti hedge fund (MSMB Capital Management e MSBM Healthcare Management). In più, nel 2014 Shkreli era stato cacciato dal gruppo farmaceutico Retrophin, con l'accusa di aver attinto alle risorse aziendali per esigenze personali.

All'imprenditore era già stato ordinato di restituire quasi 7,4 milioni di dollari e di rinunciare alla proprietà del cd Wu-Tang Clan, il gruppo rap che aveva deciso di produrlo in un'unica copia e di venderla al miglior offerente.