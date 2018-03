Istanbul, 9 mar. - In carcere rimane invece il presidente della testata di opposizione, Akin Atalay.

Insieme ad Atalay, Sabuncu e Sik erano gli ultimi imputati ancora in carcere prima del verdetto, per il quale non è stata ancora fiossata alcuna data; alla sbarra vi sono 17 fra impiegati e giornalisti di Cumhuryet, accusati di "propaganda terroristica" e che se condannati rischiano fino a 43 anni di carcere.