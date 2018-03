Catalogna, rinviata sine die sessione investitura Sanchez -2

Roma, 9 mar. - In base alla letterale interpretazione del regolamento della Camera fino ad ora sostenuta dalla Corte Costituzionale e che prevede la presenza fisica in aula del candidato il provvedimento della Corte Suprema impedisce di fatto l'investitura di Sanchez; il magistrato, Pablo Llarena ha giustificato la sua decisione con il "rischio di reiterazione del reato".

La legge impone di votare un candidato entro due mesi dalla prima sessione plenaria del Parlamento per l'investitura, pena un ritorno alle urne: un esito che l'ex presidente Carles Puigdemont, inizialmente designato per guidare il nuovo governo ma anch'egli impossibilitato ad assistere al dibattito (si trova in Belgio e su di lui pende un mandato di cattura) non ha oggi escluso.