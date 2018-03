L'occupazione Usa migliora, avanti con le strette ... -3

New York, 9 mar. - Insomma, per una volta a Wall Street le buone notizie vengono interpretate come tali. E non a caso gli indici hanno messo il turbo, cosa che ha permesso al Nasdaq Composite di raggiungere un nuovo record intraday. Nel frattempo, i Treasury sono stati venduti a piene mani visto il ritorno dell'appetito per asset più rischiosi. Nonostante ciò sono cresciute vicino al 30% le probabilità che la Fed alzi i tassi quattro volte e non solo tre, come finora indicato dall'istituto e sperato dagli investitori.

Bisognerà aspettare la fine della riunione del 20 e 21 marzo per conoscere le nuove previsioni della banca centrale (le ultime risalgono a dicembre). Una stretta in quell'occasione è data per scontata, ma quante ne seguiranno nel 2018? Lo spiegherà Powell quando per la prima volta affronterà la stampa in quel giorno. Nel frattempo i mercati avranno tempo di abituarsi all'idea che se l'economia continua a crescere, un altro ritocco all'insù del costo del denaro ne è una semplice conseguenza.