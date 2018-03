L'occupazione Usa migliora, avanti con le strette ... -2

New York, 9 mar. - Motivi per festeggiare ce ne sono. Il tasso di disoccupazione è rimasto per il quinto mese di fila al 4,1%, ai minimi dal dicembre 2000, anche se le previsioni erano per un ulteriore calo al 4% (non si vede un tale valore da quando, oltre 17 anni fa, Amazon era semplicemente un rivenditore di libri). Nonostante i pensionamenti dei baby boomer, la partecipazione alla forza lavoro è arrivata al 63% grazie a una salita (la prima dopo quattro mesi) dello 0,3%, la più rapida da quasi otto anni. Il dato però resta sotto il 66% raggiunto prima della recessione, cosa che indica che c'è spazio per portare più americani al lavoro.

È soprattutto un dato ad avere soddisfatto gli investitori che un mese fa erano andati nel panico nell'analizzare il precedente rapporto sull'occupazione Usa, quello di gennaio: il rialzo mensile dei salari orari è stato inferiore alle stime e su base annua è cresciuto del 2,6% dopo il +2,9% del mese precedente (quando raggiunse il top del 2009).

Questo significa che i datori di lavoro stanno sì dando più incentivi per reclutare le figure professionali che in alcune aree scarseggiano, ma non al punto da indicare un aumento delle tanto temute pressioni inflative che potrebbero spingere la Fed a essere meno accomodante del previsto. È esattemente quanto Jerome Powell, da inizio febbraio al comando della Fed, disse nel corso del suo secondo giorno di testimonianza al Congresso il primo marzo scorso (quando suonò più "colomba" rispetto al debutto a Capitol Hill da "falco" di due giorni prima).

(segue)