L'occupazione Usa migliora, avanti con le strette della Fed

New York, 9 mar. - Il mercato del lavoro americano è in ottima salute ma ha ancora spazio per crescere. È questa sostanzialmente la chiave di lettura del rapporto sull'occupazione Usa di febbraio, che dà a Donald Trump una scusa in più per vantarsi della ripresa dell'economia (iniziata ben prima del suo arrivo alla Casa Bianca) e che giustifica la normalizzazione della politica monetaria della Federal Reserve (già dal mese in corso).

A febbraio negli Stati Uniti sono stati creati ben 313mila posti di lavoro, oltre le stime pari a 'solo' 205mila unità; il dato corrisponde a massimi che non si vedevano dalla metà 2016. Non a caso il segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin, ha parlato di un rapporto "impressionante" e Charles Evans, presidente della Fed di Chicago, di un numero "molto alto".

Dal canto suo la Casa Bianca, rimasta ormai senza il suo consigliere economico Gary Cohn, dimissionario dal 6 marzo, ha detto che il rapporto "è un altro segno di un'economia in ripresa" che "va ad aggiungersi a dati recenti di salari in aumento, ottimismo in volata e un'economia americana risuscitata".

Il presidente americano, fresco di firma di due proclamazioni che il 23 marzo faranno scattare i dazi su acciaio e alluminio stranieri in arrivo in Usa (ma non quelli canadesi e messicani), si è limitato a twittare dicendo "Lavoro, lavoro, lavoro!".

(segue)