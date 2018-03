Goldman Sachs: il Ceo Blankfein verso l'uscita -2

New York, 9 mar. - Nel rivendicare il suo attaccamento al lavoro, Blankfein ha spesso detto scherzando che sarebbe morto alla sua scrivania, scoraggiando chi si poneva in fila per la sua successione. Di origini modeste (suo padre era un dipendente delle poste) è arrivato a Goldman Sachs nel 1982, dopo aver abbandonato il suo lavoro da avvocato tributario. Al suo debutto in azienda, è stato inserito nella divisione sulle materie prime, dove si occupava di oro. Negli anni è riuscito a distinguersi nell'attività di trading, fino a conquistare la carica di Ceo del gruppo nel 2006, quando Hank Paulson, allora amministratore delegato, lasciò la carica per diventare segretario americano al Tesoro.

Blankfein è stato tra gli amministratori delegati più longevi dentro la banca e a Wall Street. Solo James Dimon, Ceo di JP Morgan, ha svolto l'incarico di Ceo per un periodo più lungo del suo, dal momento che è arrivato a capo dell'azienda alla fine del 2005. All'interno di Goldman, solo Sidney Weinberg era stato per più tempo al vertice della società (morì nel 1969).

Mentre sembra avvicinarsi l'addio a Goldman Sachs, crescono gli interrogativi su cosa l'amministratore uscente farà in seguito: in particolare se continuerà a lavorare per la banca o meno. Sembra improbabile che andrà a lavorare per il governo, come invece è accaduto ai tre Ceo che l'hanno preceduto.

A Goldman Sachs in questo momento l'attenzione è focalizzata sulla scelta del successore. I due candidati sarebbero i due attuali copresidenti: il 53enne Schwartz e il 56enne Solomon. Schwartz è arrivato nel gruppo nel 1997, occupandosi di vendita di derivati. Nel 2013 è diventato Cfo, guidando la divisione trading. Solomon è approdato in Goldman in qualità di partner nel 1999. Per i successivi dieci anni è stato a capo della divisione investment-banking.

Dopo la diffusione della notizia, il mercato ha mostrato fiducia nel piano di successione. A Wall Street infatti il titolo sale dell'1,33%.