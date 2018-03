Siria, gruppo miliziani jihadisti lasciano Ghouta orientale -2

Damasco, 9 mar. - Hayat Tahrir al-Sham è formato pe la maggior parte da ex affiliati al Fronte al-Nusra, organizzazione che all'inizio del conflitto era legata ad al Qaida; molti dei suoi membri sono stati catturati da altre milizie ribelli non vincolate al movimento jihadista.

L'iniziativa del trasferimento è stata adottata su richiesta degli stessi jihadisti e "dopo consultazioni con le Nazioni Unite e altri attori internazionali" si legge in un comunicato diffuso da Jaish al-Islam, gruppo che il 27 febbraio scorso si era detto disposto a far uscire le milizie jihadiste dal Ghouta orientale non appena fosse entrato in vigore il cessate il fuoco negoziato dall'Onu.