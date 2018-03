Dazi, Macron mette in guardia Trump da rischio guerra commerciale

Parigi, 9 mar. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia il collega Usa Donald Trump dal rischio di aprire una "guerra commerciale" dopo la decisione del capo della Casa Bianca di istituire dazi sull'acciaio e l'alluiminio importati. In una telefonata con Trump Macron ha espresso "viva preoccupazione" per i dazi, che rischiano di "avviare una guerra commerciale dalla quale tutti i paesi coinvolti uscirebbero perdenti" ha riferito l'Eliseo in un comunicato. "L'Europa replicherà in modo chiaro e proporzionato a qualunque pratica infondata e contraria alle regole del commercio mondiale" ha aggiunto Macron, secondo il resoconto della presidenza francese.