Roma, 9 mar. - "Che non suoni come una minaccia. Nessuno toccherà un capello di nessuno. Ma vorremmo ricordare ad amici e meno amici della Rai che il Pd ha preso il 18 per cento alle elezioni. Nelle narrazioni del servizio pubblico, sembra abbia preso il 95 per cento. Avanti così. Buon lavoro. Aver fatto da megafono non è servito a nulla. Saluti dal centrodestra, prima coalizione d`Italia". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri