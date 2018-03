Oxford chiede scusa per foto donna che cancella scritta su 8 marzo

Roma, 9 mar. - L'università di Oxford è stata costretta a chiedere scusa dopo che è diventata virale una foto di un'addetta alle pulizie che cancella da una scalinata la scritta "buona festa della donna" il giorno della festa della donna. Sophie Smith, professore associato di teoria politica all'università, ha diffuso su Twitter l'immagine della donna in grembiule che cancella con uno spazzolone la scritta fatta con il gesso. L'accademica ha sostenuto che la sicurezza ha ordinato alla donna, il cui volto è stato oscurato nel tweet, di lavare la scritta sulla scalinata del Clarendon Building dell'università in Broad Street. Smith ha twittato "Che immagine per l'#8marzo".

L'università ha chiesto scusa. "Siamo profondamente dispiaciuti per questo e per l'offesa che abbiamo causato. La Giornata internazionale della donna è molto importante per Oxford. Non avrebbe dovuto succedere" ha affermato in una nota. Smith ha ringraziato la prestigiosa istituzione, ma l'ha invitata a scusarsi con l'addetta alle pulizie. Il tweet è stato condiviso oltre 20mila volte e ha avuto 30mila like. "Vedere una donna che pulisce una scritta con il gesso che dice buona festa delle donna mentre dei tizi sullo sfondo stanno a guardare non è bello" ha commentato su Twitter l'utente Mark Macartney. Un altro, Jessie Raymond, ha scritto "un'immagine che vale mille parole".