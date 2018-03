Fca,Fim Torino: no ad allarmismi, azienda svelerà piani a giugno

Torino, 9 mar. - "Un incontro tre mesi prima della presentazione del piano industriale è una novità, ma credo che prima del primo giugno Fca non svelerà nulla". Così Claudio Chiarle, segretario della Fim torinese, a propossito della lettera inviata a Sergio Marchionne, a.d. di Fca, dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino e dal presidente della Regione Piemonte, Sergio Marchionne.

Chiarle ha invitato a "evitare allarmismi e a fermare la corsa ad alzare i toni".

"Alcune cose di fatto sono alla scadenza naturale. Il secondo modello a Mirafiori l'azienda lo ha annunciato in più occasioni e sono convinto che Marchionne lo farà, perché in questi anni ha investito su Grugliasco e Mirafiori, come aveva preannunciato. Il secondo modello arriverà, ma con una tempistica un po' più lunga" ha spiegato Chiarle.