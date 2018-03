Fs, sindacati: sciopero lavoratori pulizie il 23 marzo

Roma, 9 mar. - Il 23 marzo sciopero degli addetti ai servizi di pulizia a bordo dei treni Trenitalia. La protesta è stata decisa da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attività ferroviarie, Fast Mobiltà e Orsa. Questo secondo sciopero, per l'intero turno, "avverrà nel rispetto della legge ed è motivato dal fatto che le aziende Dussmann Service, Miorelli Service, Boni e Compass, che hanno il servizio in appalto, non hanno sottoscritto il contratto nazionale della mobilità e non lo applicano completamente".

"Le aziende in questione - spiegano i sindacati - da mesi si rifiutano di applicare alcune indennità nonostante le sollecitazioni sindacali e hanno perfino ignorato la mediazione del ministero del lavoro, prevista dalle procedure di raffreddamento".

"Già il 24 novembre - aggiungono Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl Attività ferroviarie, Fast Mobiltà e Orsa - i lavoratori hanno fatto un primo sciopero ma adesso, preso atto del silenzio assordante e del disinteresse del committente Trenitalia e delle società coinvolte, non hanno altra scelta che continuare la vertenza".