Fca, pressing bipartisan enti locali sul futuro di Mirafiori -3

Torino, 9 mar. - Nel panorama incerto post elezioni e dopo il blitz del ministro Calenda sulla vicenda Embraco, le prospettive di Mirafiori tornano ad essere terreno di interesse politico. E non tutti tra i sindacalisti vedono di buon occhio questa fuga in avanti degli enti locali. "Un incontro tre mesi prima della presentazione del piano industriale è una novità, ma credo che prima del primo giugno l`azienda non svelerà nulla" ha chiosato Claudio Chiarle, segretario della Fim torinese, che invita ad "evitare allarmismi e a fermare la corsa ad alzare i toni. Alcune cose di fatto sono alla scadenza naturale. Il secondo modello a Mirafiori l`azienda lo ha annunciato in più occasioni e sono convinto che Marchionne lo farà, perché in questi anni ha investito su Grugliasco e Mirafiori. Il secondo modello arriverà, ma con una tempistica un po` più lunga".

Di diverso avviso la Fiom, che aveva sollecitato la discesa in campo degli enti locali. ""E' una lettera molto chiara sia nell'evidenziare le preoccupazione che noi e gli altri sindacati abbiamo espresso sia nel chiedere un confronto sulle prospettive di Fca dell'area torinese. Vedo un salto di qualità nelle parole e nell'atteggiamento di Appendino e Chiamparino rispetto al passato e agli ultimi anni" ha chiosato Federico Bellono, segretario della Fiom torinese.

"Di fronte ad un richiamo così forte degli enti locali, ciattendiamo che l'azienda non si sottragga al confronto. Ci attendiamo altrettanta chiarezza e forza, nel farsi carico di questi problemi, anche da parte di chi costituirà il prossimo governo" ha aggiunto Bellono.