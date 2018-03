Fca, pressing bipartisan enti locali sul futuro di Mirafiori -2

Torino, 9 mar. - Terzo: gli enti locali hanno richiamato Fca, anche su resto della galassia torinese: dagli Enti centrali, in cui lavorano colletti bianchi che non sono passati indenni alla cassa integrazione, al Centro ricerche Fiat (Crf), che come ha detto ieri Chiamparino fanno di Torino un "headquarter ingegneristico".

"Alla luce delle imponenti trasformazioni dell'intero settore dal superamento del diesel, all'autonomous drive, fino allo sviluppo dell'elettrico, aspetti che non ci sfuggono, ci preoccupano anche qui le incertezze che vediamo circa l'attivazione di progetti che in questi vari campi potrebbero contribuire a mantenere, se non a sviluppare, la centralità nel campo della ricerca automotive della nostra città". Progetti che - hanno rimarcato Appendino e Chiamparino - in qualche caso godono di contribuiti pubblici frutto di accordi intercorsi e già operativi".

I due amministratori locali hanno quindi paventato "il rischio che importanti centri di ricerca come Crf e attività di progettazione come gli enti centrali possano subire ripercussioni serie e negative anche sul piano occupazionale". Appendino e Chiamparino si sono poi detti preoccupati anche per le "incertezze riguardo alle strategie future di Fca, che ci auguriamo non vedano ulteriori modifiche degli equilibri territoriali del gruppo, di cui Torino è, e deve restare, uno dei punti di riferimento strategici".

L`incontro, hanno sottolineato in ultimo Appendino e Chiamparino, servirà ad illustrare a Marchionne la "strumentazione, anche finanziaria, che la città di Torino e la Regione Piemonte hanno già messo a disposizione del gruppo in alcuni campi e che potranno ancora mettere in campo per contribuire a rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte come polo internazionale europeo e globale della produzione automotoristica".(Segue)