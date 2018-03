Fca, pressing bipartisan enti locali sul futuro di Mirafiori

Torino, 9 mar. - Mirafiori torna al centro del dibattito politico e sindacale. Succede a Torino, dove all`indomani del tavolo in Regione Piemonte tra sindacati ed enti locali sulle prospettive di Fca in Piemonte, Appendino e Chiamparino hanno scritto una lettera aperta all`a.d. di Fca per sollecitare un incontro da fissarsi "al più presto" per illustrare le "preoccupazioni" e "i suggerimenti" sul futuro di Mirafiori e degli altri stabilimenti del territorio. Un incontro, è scritto nero su bianco, che avvenga in tempo utile per poter influire sul nuovo piano industriale 2018-2022 del Gruppo, che Marchionne presenterà il primo giugno a Balocco.

La missiva inviata a Marchionne per tempistica e contenuti sembra piuttosto irrituale rispetto ai recenti rapporti tra gli enti locali piemontesi e Fca. Ma del resto anche il tavolo in Regione Piemonte ha scardinato i soliti riti: il tavolo con gli enti locali, sollecitato da Fiom, si è allargato a tutti i sindacati metalmeccanici, seppellendo almeno in apparenza antiche ruggini e riti di tavoli separati.

Secondo: Chiamparino e Appendino senza tanti giri di parole hanno parlato di "rallentamenti significativi nelle attività produttive in essere segnalate anche dal ricorso alla cassa integrazione in reparti che non ne avevano mai fatto praticamente uso finora". Tradotto: il ritorno della cassa integrazione a singhiozzo da inizio anno alle Presse di Mirafiori, così come a Grugliasco, dove si sfornano due modelli Maserati.

Nella missiva si parla di "tangibili incertezze sulle prospettive future delle attività produttive" e "di mancanza di riscontri sui nuovi modelli" annunciati nel precedente piano industriale e "di cui a tutt'oggi non si ha notizia né sul se, né sul quando". Mai in passato Comune e Regione avevano chiesto conto delle promesse di Fca e del famoso secondo modello "di gamma Premium che avrebbe dovuto completare le produzioni dello stabilimento di Mirafiori" e che dovrebbe riportare al lavoro altre 1.250 tute blu. All`orizzonte c`è la scadenza degli ammortizzatori sociali a settembre. Insomma il tempo stringe, come hanno sottolineato d più parte ieri i sindacati, visto che il secondo modello di sicuro non debutterà a Mirafiori entro il 2018.(Segue)