Strage Parkland, poliziotto "codardo" ai colleghi: state lontani

New York, 9 mar. - Sapeva che gli spari provenivano dall'interno di un edificio della scuola e avvisò gli agenti in arrivo di "stare lontano". È quanto emerge dalle comunicazioni radio tra il vicesceriffo Scot Peterson, unico agente presente durante la sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas School di Parkland, in Florida, e altri agenti, rese pubbliche oggi dall'Ufficio dello sceriffo di Broward e riportate dal Miami Herald.

Peterson, già criticato negli Stati Uniti per non essere entrato nella scuola per affrontare il ragazzo che ha ucciso 17 persone lo scorso 14 febbraio, comunicò per radio che gli spari provenivano dall'interno dell'istituto, mentre nei giorni successivi ha sostenuto di aver pensato che la sparatoria stesse avvenendo all'esterno, giustificando così la decisione di non entrare nell'edificio. Peterson, inoltre, disse ai poliziotti in arrivo di "stare lontani" dal palazzo dal quale provenivano gli spari, il numero 12.

"Non avvicinatevi, state almeno a 150 metri di distanza" aveva urlato alla radio Peterson, poi costretto alle dimissioni, criticato dal presidente Donald Trump e dallo sceriffo Scott Israel, che ha detto che sarebbe dovuto entrare nell'edificio per fermare Nikolas Cruz, il diciannovenne, ex studente della scuola, che stava sparando a ragazzi e professori con un fucile semiautomatico. Dalle registrazioni emerge che gli altri agenti potrebbero essere stati frenati dall'intervenire nella scuola, per colpa di Peterson.