Usa, Mnuchin: forse altri Paesi esonerati dai dazi -2

New York, 9 mar. - Stando a Steven Mnuchin, il presidente "non è un protezionista", perché il suo unico fine è quello di rendere "equo" il commercio. Trump "non è Herbert Hoover", il discusso presidente in carica tra il 1929 e il 1933, durante la Grande Depressione. Nel giugno 1930, Hoover ratificò il Smoot-Hawley Tariff Act, nonostante il parere contrario di oltre mille economisti. Nel corso di una sola notte, la misura fece crescere di colpo al 60% i dazi su oltre 20.000 merci in arrivo dall'estero, in alcuni casi quadruplicandoli. Il provvedimento portò così a una guerra commerciale con Canada, Francia, Impero britannico e Germania. Nei successivi tre anni, le importazioni degli Stati Uniti crollarono del 66%, mentre le esportazioni scesero del 61%. Conseguentemente, la disoccupazione passò dall'8% al 25%.

Nonostante il precedente storico, il segretario al Tesoro non crede che l'economia statunitense sia a rischio. In merito alla Cina, vede margini di trattativa in quanto tra i due Paesi c'è una "buona comunicazione". Secondo Mnuchin, infatti, la relazione tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping "è la migliore nella storia delle relazioni" tra Washington e Pechino, tanto più che la Cina si è detta disponibile a ridurre il deficit commerciale che vede gli Stati Uniti in una posizione svantaggiata rispetto alla seconda economia al mondo.