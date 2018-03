Facebook, più musica e sport: accordi con Warner Music e Mlb

New York, 9 mar. - Facebook ha sottoscritto un'intesa con la Major League Baseball (Mlb) per trasmettere 25 partite pomeridiane della stagione regolare del campionato di baseball statunitense. Il costo dell'operazione, secondo le fonti di Bloomberg, si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di dollari. La Mlb è la prima tra le maggiori leghe sportive statunitensi a trovare un accordo per trasmettere le partite su Facebook.

Facebook ha sottoscritto un importante accordo anche in ambito musicale, con Warner Music. L'intesa permetterà agli utenti dello stesso social e di Instagram di pubblicare video o inviare messaggi musicali con le canzoni degli artisti della casa discografica, a partire da Ed Sheeran e Bruno Mars. Negli ultimi mesi, Facebook aveva già raggiunto accordi simili con altre etichette, per esempio con Universal Music, la casa discografica leader al mondo, e anche con Sony/ATV, proprietaria del più importante catalogo editoriale.