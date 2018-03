Vianini: utile netto 2017 scende a 4,9 mln, cedola 0,06 euro

Milano, 9 mar. - Il gruppo Vianini ha chiuso il 2017 con un risultato netto positivo di 4,9 milioni euro - più che dimezzato rispetto ai 10,9 milioni euro del 2016 - di cui 1,9 milioni di euro di competenza del gruppo. Il risultato, al netto delle operazioni non ricorrenti dovute alla liquidazione di investimenti finanziari ed alla dismissione di attivita industriali, sarebbe stato positivo per 8,4 milioni di euro di cui 5,4 milioni di competenza del gruppo. I ricavi sono saliti a 39,9 milioni di euro (+8,3%), mentre il margine operativo lordo è stato positivo per 15,8 milioni (12,6 milioni euro nel 2016).

Il cda della società proporrà all'assemblea convocata il 18 aprile (e il 7 maggio in seconda convocazione) la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione, che sarà in pagamento il 23 maggio 2018.

Evoluzione prevedibile della gestione Relativamente alle attività del settore immobiliare, si segnala che la commercializzazione, sia per la locazione che per la vendita, degli immobili già ultimati procede regolarmente, una parte consistente del reddito del patrimonio immobiliare è comunque assistito dalle garanzie di canone. Nel 2018 proseguiranno le attività finalizzate alla dismissione degli asset non strategici