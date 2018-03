Pd, Orfini: nostri padri nobili sono gli iscritti

Roma, 9 mar. - "Leggo che dopo la sconfitta ogni giorno qualcuno litiga, qualcuno si auto-candida, qualcuno invoca i padri nobili, qualche padre nobile indica i nomi del futuro, qualcuno chiede processi, qualcun altro la damnatio memoriae. Qualcuno sottolinea la dimensione storica della sconfitta, e dando una risposta all'altezza convoca assemblee di corrente". A scriverlo su Facebook è Matteo Orfini, presidente del Pd.

"Lo dico a tutti con affetto e rispetto, non è un gran bello spettacolo. Non lo è per i cittadini che ci guardano, non lo è soprattutto per i nostri iscritti, che nonostante tutto, e a volte anche nonostante noi, hanno condotto una campagna elettorale ricca di entusiasmo, orgoglio, convinzione. E per capirci, questa modalità di discussione non è che non abbia avuto un ruolo nel risultato elettorale. Anzi", aggiunge Orfini.