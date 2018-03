Dazi, l'Europa cerca di evitare lo scontro invocando ... -2

Roma, 9 mar. - Forte preoccupazione, ma anche cautela nella risposta, è arrivata dalla Germania e dalla cancelliera Angela Merkel. In uno scenario di guerra commerciale il gigantesco export tedesco sarebbe ovviamente tra le maggiori vittime. E secondo diverse indiscrezioni di stampa Trump ce l'avrebbe in parte proprio con la Germania per l'esiguità delle sue spese militari. "Guardiamo con preoccupazione al rialzo dei dazi su alcuni prodotti", ha affermato la Merkel durante una conferenza stampa a Monaco. La Germania appoggia la Commissione europea "che cerca di dialogare con gli Stati uniti, ma anche con altri Paesi che sarebbero colpiti dai dazi, come la Cina".

Ad ogni modo i timori di ricadute negative sull'economia non sono certo confinati alla Germania. Timori e allarme anche nella Penisola sono stati espressi da imprese, sindacati e associazioni di consumatori, oltre che da diversi esponenti politici. Mentre la Francia "deplora" la decisione di Trump e, tramite il ministro dell'Economia Brune Le Maire avverte: "Una guerra commerciale farà solo perdenti. Assieme ai nostri partner europei, valuteremo le ricadute per le nostre imprese e le misure di risposta da adottare. La nostra risposta - ha concluso - non può che essere collettiva".

L'Ue comunque "non si sta preparando alla guerra commerciale", ha precisato la Malmstroem, e "la prima opzione resta il dialogo". Ma l'approccio scelto da Washington "non è quello giusto". E se dovesse tirare dritto anche contro l'Ue, il pacchetto di contromisure è stato già delineato.