Dazi, l'Europa cerca di evitare lo scontro invocando l'esenzione

Roma, 9 mar. - L'Unione europea cerca di evitare uno scontro frontale con gli Stati Uniti, puntando a godere dell'esenzione dai dazi su acciaio e alluminio approvati dal presidente Donald Trump. Misure formalmente motivate con la necessità di tutelare la sicurezza interna. E come Paesi Ue "siamo amici, siamo alleati e lavoriamo assieme. Non possiamo essere ritenuti una minaccia alla sicurezza Usa. Quindi - ha affermato la commissaria europea al Commercio, la svedese Cecilia Malmstroem - siamo fiduciosi di essere esclusi".

In realtà il quadro delle ricadute per i paesi dell'Unione non è ancora chiaro. "Dobbiamo capire meglio", ha spiegato incontrando la stampa a Bruxelles. "Speriamo si chiarisca che l'Ue ne è esclusa. Se così non fosse sarebbe incompatibile con le regole del Wto. A quel punto faremmo ricorso al Wto - ha aggiunto Malmstroem - possibilmente assieme a qualche alleato".

Il problema è che l'Ue non è sola a puntare su questa strategia: a reclamare l'esenzione dai dazi ci sono anche Brasile, Canada, Messico, Corea del Sud E Giappone. Tutti con lo stesso argomento di fondo: siamo amici, che minaccia rappresentiamo per la sicurezza a stelle e strisce?

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicepresidente della Commissione, Jyrki Katainen. Mentre il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto su questo tema caldo una conversazione telefonica con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. "I dazi non sono la via da seguire" ha detto il premier, sottolinenando quanto sia "importante proseguire nel dialogo con gli Stati Uniti. Nel prossimo Consiglio Europeo - ha concluso Gentiloni - valuteremo una posizione da assumere in comune". (segue)