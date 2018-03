Goldman Sachs: il Ceo Blankfein verso l'uscita

New York, 9 mar. - Il Ceo di Goldman Sachs, uno degli amministratori delegati più longevi a Wall Street, sarebbe pronto a lasciare l'incarico assunto nel 2006. Secondo l'indiscrezione diffusa da Dow Jones, Lloyd Blankfein potrebbe dimettersi alla fine del 2018 mettendo così fine a 12 anni al vertice del colosso finanziario.

Il probabile successore potrebbe essere uno dei due copresidenti, Harvey Schwartz (ex direttore finanziario della società) e David Solomon. La tempistica non è ancora definita tanto che Blankfein, 63 anni, potrebbe dire addio a un gruppo in cui ha trascorso 36 anni della sua vita verso il 150esimo anniversario della banca, previsto nel 2019.