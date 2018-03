Tim: prosegue rally in Borsa, mercato attende mosse Elliott

Milano, 9 mar. - Restano sostenuti i volumi in Borsa su Telecom Italia in un mercato che attende le prossime mosse di Elliott, il fondo attivista entrato nel capitale del gruppo telefonico, critico nei confronti della gestione Vivendi. Il titolo ha chiuso in rialzo dell'1,09% a 0,832 euro, sui massimi dallo scorso agosto, con 297 milioni di pezzi scambiati, pari a quasi il 2% del capitale. Si è invece raffreddata la speculazione su Mediaset (-1,8%), dopo la corsa di ieri sulla suggestiva ipotesi di una fusione con il gruppo di tlc.

Elliott, che oggi nella tappa del roadshow di Tim a Londra ha incontrato l'Ad, Amos Genish, è sempre al lavoro nella stesura della rosa di consiglieri made in Italy che intende candidare al cda di Tim in vista dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile. Il fondo, con un'integrazione dell'ordine del giorno attesa nei prossimi giorni, punta a ribaltare la governance con la revoca dei cinque consiglieri non indipendenti di nomina Vivendi, dando il là a una battaglia a colpi di deleghe presso i grandi fondi internazionali che hanno in mano i tre quarti del capitale ordinario di Telecom.

Intanto, Elliott non svela le carte sulla quota esatta in mano del gruppo Tim: una comunicazione verrà fatta solo quando la normativa italiana lo richiederà (soglia del 5% per i fondi di investimento), ha ribadito in una nota.